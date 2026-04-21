Зеленський затвердив перелік наступних військових операцій України

Володимир Зеленський, Олександр Сирський та Андрій Гнатов.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 21 квітня, затвердив перелік наступних операцій України. За його словами, країна детально аналізує оновлені російські плани війни. Глава держави зауважив, що командування ЗСУ чітко розуміє, що саме планують російські окупанти та які пріоритети визначені для армії противника політичним керівництвом РФ.

Про це український лідер повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Нові операції ЗСУ

Зеленський каже, що зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на агресора позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій.

"Але наші далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій та активні дії наших підрозділів забезпечать необхідні відповіді окупанту. Сьогодні затвердив перелік наших наступних операцій", — заявив глава держави.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли стосовно найбільш ефективних підрозділів на фронті. Зеленський подякував за кожен результат.

Читайте також:

"Визначили й першочергові потреби в забезпеченні фронту, які мають бути негайно реалізовані. Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру за захист нашої держави і людей!" — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, вихід України з Донбасу — це безвідповідальний крок. За його словами, наразі немає гарантій, які б унеможливили повторний наступ російських окупантів.

Крім того, глава держави наголошував на потребі створення європейської антибалістичної системи. Наразі Україна говорить про це з декількома країнами.