Зеленский утвердил перечень следующих военных операций Украины

Владимир Зеленский, Александр Сырский и Андрей Гнатов.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 апреля, утвердил перечень следующих операций Украины. По его словам, страна детально анализирует обновленные российские планы войны. Глава государства отметил, что командование ВСУ четко понимает, что именно планируют российские оккупанты и какие приоритеты определены для армии противника политическим руководством РФ.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Новые операции ВСУ

Зеленский говорит, что уменьшение санкционного и политического давления от партнеров на агрессора сказалось частичным ростом российских военных амбиций.

"Но наши дальнобойные санкции, наращивание применения дронов на передовой и активные действия наших подразделений обеспечат необходимые ответы оккупанту. Сегодня утвердил перечень наших следующих операций", — заявил глава государства.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили о наиболее эффективных подразделений на фронте. Зеленский поблагодарил за каждый результат.

"Определили и первоочередные потребности в обеспечении фронта, которые должны быть немедленно реализованы. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за защиту нашего государства и людей!" — добавил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, выход Украины из Донбасса — это безответственный шаг. По его словам, пока нет гарантий, которые бы сделали невозможным повторное наступление российских оккупантов.

Кроме того, глава государства отмечал необходимость создания европейской антибаллистической системы. Сейчас Украина говорит об этом с несколькими странами.