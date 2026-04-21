Зеленский: готовим встречу в формате энергетического "Рамштайна"

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания 21 апреля 2026 года. Фото: Зеленский/Facebook

Украина вместе с международными партнерами готовит новые шаги в сфере энергетической безопасности. Среди ключевых приоритетов — обеспечение поставок топлива, ускорение финансирования восстановления энергосистемы и усиление защиты инфраструктуры. Также Киев ожидает дальнейших решений ЕС относительно поддержки и санкционного давления на Россию.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 21 апреля.

Зеленский об энергетическом сотрудничестве с партнерами

Владимир Зеленский отметил, что из-за кризиса, вызванного войной в Иране, критически важно полностью выполнить договоренности по поставкам топлива в Украину. Президент отметил, что объемы на апрель и май уже обеспечены.

Отдельно глава государства сообщил о подготовке новой международной встречи в формате энергетического "Рамштайн", которая должна состояться уже на этой неделе. Ее цель — ускорить привлечение финансирования на восстановительные работы и строительство защиты для энергетических объектов.

Также украинский лидер проинформировал о восстановлении инфраструктуры нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

"Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может восстановить функционирование. Хотя никто сейчас не способен гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования", — подчеркнул президент.

Он также добавил, что Украина рассчитывает на разблокирование согласованного ЕС пакета поддержки и ожидает дальнейших шагов по интеграционным кластерам, которые Киев уже выполнил.

Зеленский подчеркнул необходимость продолжения санкционного давления на Россию и диверсификации энергоснабжения в Европе, отметив, что Европа должна быть независимой от агрессора.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

