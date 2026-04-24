Шмыгаль: Украина планирует до зимы восстановить 6 ГВт мощностей

Первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

Состоялось очередное заседание энергетического штаба по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Компании отчитались о готовности объектов электроэнергетики. Кроме того, речь шла о планах по восстановлению мощностей.

Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает Новини.LIVE.

Подготовка к следующей зиме

По словам Шмыгаля, сейчас внимание сосредоточено на выполнении плановых и аварийных ремонтов. Стратегическая цель Украины — восстановить 6 ГВт мощностей до старта отопительного сезона.

"В частности, план восстановления для тепловых электростанций составляет 3,8 ГВт. Уже есть первые конкретные результаты: сейчас удалось восстановить 1 ГВт мощностей. Темпы должны наращивать", — сообщил министр.

Сейчас работают над усилением физической защиты энергообъектов. Речь идет как о подстанциях НЭК "Укрэнерго", так и об объектах генерации в Киеве. Кроме того, наращивают защиту объектов газовой сферы.

"Этот вопрос является базовым, ведь стабильное газоснабжение — фундамент, в частности, для работы распределенной генерации", — заявил Шмыгаль.

