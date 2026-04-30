Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Новини дня У семи областях перебої зі світлом через обстріли Росії

У семи областях перебої зі світлом через обстріли Росії

Дата публікації: 30 квітня 2026 13:31
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Через російські обстріли частина регіонів України залишається без світла, енергетики працюють у посиленому режимі. Водночас обмежень електропостачання на 30 квітня не прогнозують.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає Новини.LIVE.

Ситуація в електоромережі 30 квітня

Станом на ранок 30 квітня оперативна ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через ворожі атаки на інфраструктуру. Частина споживачів у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

На Сумщині внаслідок обстрілу енергетичного об'єкта поранення отримав один із працівників — йому надають необхідну медичну допомогу. Також на Харківщині російські війська атакували дроном автомобіль із енергетиками, однак обійшлося без жертв.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Водночас на сьогодні запровадження графіків обмежень не прогнозується. Споживачів закликають стежити за офіційною інформацією від обленерго у разі змін.

Окремо громадян просять, за можливості, економно використовувати електроенергію у вечірні години — з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Як повідомляли Новини.LIVE, до наступного опалювального сезону в Україні планують посилити захист 245 об'єктів критичної інфраструктури в неприфронтових регіонах. На реалізацію Планів стійкості уряд виділив другий транш фінансування — 9,2 мільярда гривень.

Водночас ситуація з електропостачанням улітку може ускладнитися, особливо у спекотні вечірні години через зростання навантаження на мережу. За словами народного депутата від "Слуги народу" Сергія Нагорняка, можливі триваліші відключення світла через пошкодження гідро- та теплоенергетики, а також нестачу накопичувачів.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Реклама

