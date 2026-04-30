Главная Новости дня В семи областях перебои со светом из-за обстрелов России

В семи областях перебои со светом из-за обстрелов России

Дата публикации 30 апреля 2026 13:31
В семи областях перебои со светом из-за обстрелов России
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Из-за российских обстрелов часть регионов Украины остается без света, энергетики работают в усиленном режиме. В то же время ограничений электроснабжения на 30 апреля не прогнозируют.

Об этом сообщает Министерство энергетики, передает Новини.LIVE.

Ситуация в электросети 30 апреля

По состоянию на утро 30 апреля оперативная ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной из-за вражеских атак на инфраструктуру. Часть потребителей в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

В Сумской области в результате обстрела энергетического объекта ранения получил один из работников — ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Также на Харьковщине российские войска атаковали дроном автомобиль с энергетиками, однако обошлось без жертв.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В то же время на сегодня введение графиков ограничений не прогнозируется. Потребителей призывают следить за официальной информацией от облэнерго в случае изменений.

Отдельно граждан просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Как сообщали Новини.LIVE, к следующему отопительному сезону в Украине планируют усилить защиту 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах. На реализацию Планов устойчивости правительство выделило второй транш финансирования — 9,2 миллиарда гривен.

В то же время ситуация с электроснабжением летом может осложниться, особенно в жаркие вечерние часы из-за роста нагрузки на сеть. По словам народного депутата от "Слуги народа" Сергея Нагорняка, возможны более длительные отключения света из-за повреждения гидро- и теплоэнергетики, а также недостатка накопителей.

Минэнерго электроснабжение энергетика
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
