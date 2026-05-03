Нардеп: В Украине не успеют защитить энергоподстанции до осени

Поврежденный энергообъект после обстрелов. Фото: ДТЭК

В Украине не удастся завершить защиту всех энергетических подстанций до 1 сентября. Сроки, которые установило правительство, являются нереалистичными. Темпы восстановительных работ ограничены ресурсами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Защита энергоподстанций в Украине

Нагорняк заявил, что работы по восстановлению и защите энергетической инфраструктуры продолжаются, однако их темпы ограничены имеющимися ресурсами и кадровым дефицитом.

"Процесс строительства и защитных сооружений продолжается теми темпами, которые мы способны сегодня организовать... Важно не устанавливать нереалистичные сроки", — отметил нардеп.

Речь идет, в частности, о подстанциях напряжением 110 кВ, которых в Украине насчитываются тысячи. Именно их планируют оснастить защитными конструкциями для повышения устойчивости энергосистемы к атакам.

Нардеп подчеркнул, что выполнить поставленную правительством задачу до начала осени фактически невозможно. При более реалистичном сценарии, завершить основные работы удастся не раньше конца года - и только при условии надлежащего финансирования и эффективного контроля за процессом.

Как писали Новини.LIVE, 30 апреля в семи областях были перебои со светом из-за обстрелов России. Без электроснабжения оставались потребители в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Также мы писали, что к следующему отопительному сезону в Украине планируют усилить защиту 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах. На выполнение Планов устойчивости регионов Кабмин выделил 9,2 миллиарда гривен.