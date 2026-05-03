Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп: В Украине не успеют защитить энергоподстанции до осени

Нардеп: В Украине не успеют защитить энергоподстанции до осени

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 15:27
Нардеп: В Украине не успеют защитить энергоподстанции до осени
Поврежденный энергообъект после обстрелов. Фото: ДТЭК

В Украине не удастся завершить защиту всех энергетических подстанций до 1 сентября. Сроки, которые установило правительство, являются нереалистичными. Темпы восстановительных работ ограничены ресурсами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Защита энергоподстанций в Украине

Нагорняк заявил, что работы по восстановлению и защите энергетической инфраструктуры продолжаются, однако их темпы ограничены имеющимися ресурсами и кадровым дефицитом.

"Процесс строительства и защитных сооружений продолжается теми темпами, которые мы способны сегодня организовать... Важно не устанавливать нереалистичные сроки", — отметил нардеп.

Речь идет, в частности, о подстанциях напряжением 110 кВ, которых в Украине насчитываются тысячи. Именно их планируют оснастить защитными конструкциями для повышения устойчивости энергосистемы к атакам.

Читайте также:

Нардеп подчеркнул, что выполнить поставленную правительством задачу до начала осени фактически невозможно. При более реалистичном сценарии, завершить основные работы удастся не раньше конца года - и только при условии надлежащего финансирования и эффективного контроля за процессом.

Как писали Новини.LIVE, 30 апреля в семи областях были перебои со светом из-за обстрелов России. Без электроснабжения оставались потребители в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Также мы писали, что к следующему отопительному сезону в Украине планируют усилить защиту 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах. На выполнение Планов устойчивости регионов Кабмин выделил 9,2 миллиарда гривен.

обстрелы энергетика свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации