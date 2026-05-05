По меньшей мере 5 погибших: Зеленский об атаке РФ на Краматорск
Во вторник днем, 5 мая, российские войска атаковали центр Краматорска. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере пять человек, еще пятеро — получили ранения. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о последствиях удара РФ по центру Краматорска Донецкой области 5 мая.
Он отметил, что сейчас известно как минимум о пяти погибших и пяти раненых. На месте вражеского обстрела работают спасатели.
"В Краматорске Донецкой области продолжается спасательная операция на месте российского удара авиабомбами. Ударили прямо по центру города, по людям. По состоянию на сейчас известно по меньшей мере о пяти раненых и пяти убитых людях.
Искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может стать больше. Сейчас на месте работают все службы: спасатели, медики — оказывают помощь людям", — сообщил глава государства.
Новини.LIVE информировали, что 5 мая в Краматорске Донецкой области раздавались мощные взрывы. Российские войска управляемыми авиационными бомбами атаковали центр города. В результате обстрела есть погибшие среди гражданского населения.
Новини.LIVE также писали, что в ночь на 5 мая российские армейцы ракетами и дронами атаковали Украину. В ряде городов и областей зафиксированы пожары и разрушения. Оккупанты выпустили по Украине 11 баллистических ракет и 164 БпЛА.