Главная Новости дня По меньшей мере 5 погибших: Зеленский об атаке РФ на Краматорск

Дата публикации 5 мая 2026 18:43
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во вторник днем, 5 мая, российские войска атаковали центр Краматорска. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере пять человек, еще пятеро — получили ранения. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Последствия удара РФ по Краматорску. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о последствиях атаки РФ на Краматорск 5 мая

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о последствиях удара РФ по центру Краматорска Донецкой области 5 мая.

Он отметил, что сейчас известно как минимум о пяти погибших и пяти раненых. На месте вражеского обстрела работают спасатели.

Разрушения в результате атаки РФ на Краматорск. Фото: Зеленский/Telegram

Краматорске Донецкой области продолжается спасательная операция на месте российского удара авиабомбами. Ударили прямо по центру города, по людям. По состоянию на сейчас известно по меньшей мере о пяти раненых и пяти убитых людях.

Искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может стать больше. Сейчас на месте работают все службы: спасатели, медики — оказывают помощь людям", — сообщил глава государства.

Последствия удара РФ по Краматорску. Фото: Зеленский/Telegram
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 5 мая в Краматорске Донецкой области раздавались мощные взрывы. Российские войска управляемыми авиационными бомбами атаковали центр города. В результате обстрела есть погибшие среди гражданского населения.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 5 мая российские армейцы ракетами и дронами атаковали Украину. В ряде городов и областей зафиксированы пожары и разрушения. Оккупанты выпустили по Украине 11 баллистических ракет и 164 БпЛА.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
