Щонайменше 5 загиблих: Зеленський про атаку РФ на Краматорськ

У вівторок вдень, 5 травня, російські війська атакували центр Краматорська. Внаслідок ворожого удару загинуло щонайменше п'ятеро осіб, ще п'ятеро — зазнали поранень. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Президент України Володимир Зеленський поінформував про наслідки удару РФ по центру Краматорська Донецької області 5 травня.

Він зазначив, що наразі відомо щонайменше про п'ятьох загиблих та п'ятьох поранених. На місці ворожого обстрілу працюють рятувальники.

"У Краматорську на Донеччині триває рятувальна операція на місці російського удару авіабомбами. Вдарили просто по центру міста, по людях. Станом на зараз відомо щонайменше про п’ятьох поранених та п’ятьох убитих людей.

Щирі співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може стати більшою. Зараз на місці працюють усі служби: рятувальники, медики — надають допомогу людям", — повідомив глава держави.

Новини.LIVE інформували, що 5 травня у Краматорську на Донеччині лунали потужні вибухи. Російські війська керованими авіаційними бомбами атакували центр міста. Внаслідок обстрілу є загиблі серед цивільного населення.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 5 травня російські армійці ракетами та дронами атакували Україну. У низці міст та областей зафіксовано пожежі та руйнування. Окупанти випустили по Україні 11 балістичних ракет та 164 БпЛА.