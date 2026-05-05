Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Щонайменше 5 загиблих: Зеленський про атаку РФ на Краматорськ

Щонайменше 5 загиблих: Зеленський про атаку РФ на Краматорськ

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 18:43
Щонайменше 5 загиблих: Зеленський про атаку РФ на Краматорськ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У вівторок вдень, 5 травня, російські війська атакували центр Краматорська. Внаслідок ворожого удару  загинуло щонайменше п'ятеро осіб, ще п'ятеро — зазнали поранень. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Атака РФ на Краматорськ 5 травня
Наслідки удару РФ по Краматорську. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про наслідки атаки РФ на Краматорськ 5 травня

Президент України Володимир Зеленський поінформував про наслідки удару РФ по центру Краматорська Донецької області 5 травня.

Він зазначив, що наразі відомо щонайменше про п'ятьох загиблих та п'ятьох поранених. На місці ворожого обстрілу працюють рятувальники.

Обстріл Краматорська 5 травня
Руйнування внаслідок атаки РФ на Краматорськ. Фото: Зеленський/Telegram

Краматорську на Донеччині триває рятувальна операція на місці російського удару авіабомбами. Вдарили просто по центру міста, по людях. Станом на зараз відомо щонайменше про п’ятьох поранених та п’ятьох убитих людей.

Читайте також:

Щирі співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може стати більшою. Зараз на місці працюють усі служби: рятувальники, медики — надають допомогу людям", — повідомив глава держави.

Удару РФ по Краматорську
Наслідки удару РФ по Краматорську. Фото: Зеленський/Telegram
null
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 5 травня у Краматорську на Донеччині лунали потужні вибухи. Російські війська керованими авіаційними бомбами атакували центр міста. Внаслідок обстрілу є загиблі серед цивільного населення.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 5 травня російські армійці ракетами та дронами атакували Україну. У низці міст та областей зафіксовано пожежі та руйнування. Окупанти випустили по Україні 11 балістичних ракет та 164 БпЛА.

Володимир Зеленський обстріли Краматорськ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації