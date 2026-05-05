Атака РФ на газові об’єкти: загинули працівники Нафтогазу і ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

У ніч проти 5 травня Росія атакувала газові об’єкти на Полтавщині та Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули працівники "Нафтогазу" та рятувальники ДСНС. Ворог завдав повторного удару під час ліквідації наслідків атаки.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Росіяни вбили працівників Нафтогазу та рятувальників ДСНС

Андрій Закревський зазначив, що російські війська вдарили по газовидобувній інфраструктурі, коли на місці вже працювали екстрені служби та працівники "Нафтогазу України". Саме в цей момент було завдано ще одного ракетного удару, що призвело до загибелі людей.

Водночас заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України назвав імена загиблих і висловив співчуття їхнім родинам.

"Олександр Козін, Юрій Мусієнко, Михайло Дуб — вони сьогодні загинули на об’єкті НАК "Нафтогаз". Хочу ще раз висловити щирі співчуття їхнім рідним і близьким… Це ті люди, які забезпечують вам тепло. Люди, які роблять так, щоб ми могли жити в теплі. Також, на жаль, загинули рятувальники ДСНС", — поінформував Закревський.

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що 5 травня російські війська завдали повторного ракетного удару на Полтавщині по рятувальниках під час ліквідації наслідків обстрілу. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 31 отримала поранення, троє — у важкому стані. Також пошкоджено інфраструктуру, без газу залишилися понад 3 тисячі споживачів.

Новини.LIVE також писали, що вдень 5 травня російські армійці завдали удару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки загинуло щонайменше п'ятеро осіб, ще п'ятеро — зазнали поранень. У місті зафіксовано значні руйнування та пожежі.