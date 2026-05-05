Всего 37 пострадавших: Зеленский об атаке РФ на Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский.

Российский удар по Запорожью 5 мая привел к многочисленным жертвам и раненым среди гражданских. Всего пострадали 37 человек, часть из них находится в больницах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку террористической и не имеющей никакого военного смысла.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во вторник, 5 мая.

Зеленский о последствиях удара РФ по Запорожью

По словам главы государства, сейчас в больнице находятся семеро раненых, остальные проходят обследование. Он отметил, что удар по Запорожью был нанесен управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре города.

"Это абсолютно циничный, лишенный всякого военного смысла террористический удар. Ни дня такие российские удары по нашим городам и селам не прекращаются", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что в результате обстрела Запорожья погибли 12 человек. Также, по его словам, Россия нанесла удар по Днепру, где погибли еще четыре человека.

Зеленский отметил необходимость заставить Россию остановить войну и прекратить ежедневные обстрелы. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и помощь в защите жизни гражданских лиц.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что вечером 5 мая российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки загорелся пожар на предприятии. Также есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Новини.LIVE также писали, что 5 мая днем российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области. В результате вражеского обстрела есть погибшие. Зафиксированы пожары и разрушения.