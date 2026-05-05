Загалом 37 постраждалих: Зеленський про атаку РФ на Запоріжжя

Дата публікації: 5 травня 2026 21:14
Зараз у лікарні сім поранених після російського удару по Запоріжжю, і ще частина людей проходить необхідні обстеження. Загалом 37 постраждалих. Це був удар керованими авіаційними бомбами. Просто по цивільній інфраструктурі міста – росіяни не обмежують себе у знищенні життя. 
  
Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар. Жодного дня такі російські удари по наших містах і селах не припиняються. Тільки один цей удар забрав уже 12 життів. Увечері російські виродки завдали удару по Дніпру. Станом на зараз відомо, що чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. 
  
Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на "святкування". Життя треба берегти, і я вдячний усім нашим партнерам, які висловилися на підтримку України й допомагають нам захищати життя. 

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
