Росіяни атакували Дніпро: виникла пожежа

Дим внаслідок атаки РФ на Дніпро 5 травня. Фото: Новини.LIVE

У вівторок ввечері, 5 травня, російські війська атакували Дніпро. У місті лунали потужні вибухи. На одному з підприємств виникла пожежа.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Оновлено станом на 21.10

За даними очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, внаслідок удару РФ загинуло троє людей, а ще 9 — зазнали поранень.

"Дев'ятеро дістали поранень. Один з постраждалих чоловіків – у вкрай важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу", — написав очільник ОВА.

Читайте також:

Удар РФ по Дніпру 5 травня

Сьогодні ввечері, 5 травня, російські окупанти завдали удару по Дніпру. Місцеві жителі чули потужні вибухи.

Внаслідок ворожого обстрілу на одному з підприємств зайнялася пожежа. Над містом здійнявся дим. Інформація щодо поранених наразі уточнюється.

Скриншот повідомлення начальника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 5 травня російські війська завдали масованого удару по Україні. Окупанти випустили по мирних українських містах 11 балістичних ракет та понад 160 дронів. Зафіксовано руйнування та пожежі у низці областей та міст.

Новини.LIVE повідомляли, що вдень 5 травня російські загарбники атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше п'ятеро людей, ще п'ятеро — зазнали поранень. На місці атаки працюють рятувальники.

Новини.LIVE також писали, що 5 травня російські армійці атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару загинуло щонайменше 12 людей. Також відомо про 18 поранених.