Понад 20 загиблих за добу: РФ атакує, попри режим тиші

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя 5 травня. Фото: ДСНС

Росія продовжує масовані удари по українських регіонах, попри оголошений Президентом Володимиром Зеленським режим тиші. За добу внаслідок атак загинули щонайменше 27 людей, понад сотню отримали поранення. Удари зафіксовані по цивільній інфраструктурі та житлових районах у різних областях України.

Про це інформує Новини.LIVE у вівторок, 5 травня.

Наслідки атаки РФ 5 травня. Фото: ДСНС

Наслідки атак РФ за добу 5 травня

Україна заявила про режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня, однак російські атаки не припинилися. Найбільших втрат зазнало Запоріжжя, де загинули 12 людей і ще 37 були поранені після удару керованими авіабомбами.

У Дніпрі атака РФ по підприємству забрала життя чотирьох людей, у Краматорську — п’ятьох, у Чернігові поранено 17 осіб.

Руйнування внаслідок атаки РФ 5 травня. Фото: Нацполіція

Про ситуацію на місцях повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, рятувальники та поліція працюють у більшості постраждалих регіонів — Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Чернігівській та Сумській областях.

Станом на зараз аварійно-рятувальні роботи у більшості локацій завершуються. До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС, поліцію, вибухотехніків, кінологів та психологів. Роботи тривають попри повторні повітряні тривоги та загрозу нових ударів.

Клименко повідомив, що російські війська свідомо били по цивільних об’єктах — житлових будинках, складах, пошті, енергетичній інфраструктурі та залізниці. Окремо зафіксовані удари по рятувальниках і медиках на Полтавщині та Херсонщині.

На тлі масованих атак РФ Президент Володимир Зеленський заявив, що справжня тиша має тривати щодня, а не лише короткими періодами на "святкування". Він наголосив, що припинення вогню є реальним, а Україна відповідатиме дзеркально на дії Росії.

Своєю чергою, керівник Офісу президента Кирило Буданов підкреслив, що оголошене Україною перемир’я демонструє прагнення до миру. За його словами, наступний крок має зробити Росія, довівши готовність припинити вогонь. Він додав, що українська сторона уважно стежить за діями противника та готова до будь-якого розвитку подій.

Новини.LIVE також писали, що 5 травня російські окупанти атакували газовидобувний об’єкт на Полтавщині та завдали повторного удару по рятувальниках під час ліквідації наслідків обстрілу. Внаслідок атаки загинули щонайменше чотири людини, ще 31 отримала поранення, троє перебувають у важкому стані. Також пошкоджено інфраструктуру, через що тисячі споживачів залишилися без газу.