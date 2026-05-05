Стежимо за кожним рухом ворога: Буданов про перемир'я

Термінова новина

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував перемир'я, яке оголосив Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна стежить за кожним кроком Росії. За його словами, українська сторона готова до будь-якого розвитку подій.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у вівторок, 5 травня.

"Перемир’я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив Президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру.

Президент України цим кроком довів усьому світові свою відданість миру.

Наступний крок – за РФ. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій".

Читайте також:

Новина доповнюється...