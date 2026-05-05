Зеленський відреагував на нічні атаки Росії та прохання перемир'я

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічного ракетно-дронової атаки та підступного вбивства двох працівників ДСНС на Полтавщині. Російські війська здійснили серію ударів по енергетичних об'єктах у п'яти регіонах. Попри заклики Кремля до перемир'я на період пропагандистських свят, окупанти пошкодили лінії електропередач у Павлограді та об'єкти критичної інфраструктури, що спричинило знеструмлення тисяч осель.

Зеленський відреагував на російські атаки попри прохання перемир'я

Володимир Зеленський зазначив, що на Полтавщині російська армія атакувала об'єкт газовидобування повторно, коли туди вже прибули екстрені служби. Цей удар став смертельним для двох співробітників ДСНС.

Загинув заступник начальника оперативно-координаційного центру Віктор Кузьменко, який за час служби врятував десятки людей, та пожежник Дмитро Скриль із 20-річним стажем. Крім них, у регіоні жертвами стали ще двоє цивільних, а загальна кількість поранених зросла до 31 особи, серед яких 23 рятувальники. Атака залишила без газопостачання майже 3,5 тисячі абонентів у Полтавському районі та пошкодила залізничну інфраструктуру.

Рятувальники гасять вогонь на Полтавщині після обстрілу. Фото: ДСНС Полтавщини

Володимир Зеленський, коментуючи трагедію, підкреслив цинізм російських військ.

"Абсолютний цинізм — просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально", — висловився глава держави.

Окрім Полтавщини, руйнувань зазнали Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Київська області. На Харківщині через нічний обстріл загинула одна людина і четверо дістали поранення. Зокрема, ворожий БпЛА знищив вагон Укрзалізниці, проте провідниця та локомотивна бригада встигли перейти в укриття.

Горить вантажівка. Фото: ДСНС

На Дніпропетровщині удари припали на критичну інфраструктуру: у Павлограді пошкодження високовольтних ліній призвело до знеструмлення тисяч осель, а в області травмовано трьох людей. У Київській області внаслідок атаки також є троє поранених.

Наслідки ударів РФ по Дніпропетровщині 5 травня. Фото: ДСНС

Залізнична мережа постраждала одразу в трьох регіонах. Крім знищеного вагона на Харківщині, безпілотник влучив між коліями на Полтавщині, пошкодивши вагон і тепловоз.

На Дніпропетровщині атака дрона вивела з ладу електровоз, проте завдяки роботі моніторингового центру Укрзалізниці працівники були завчасно попереджені та не постраждали. Наразі рух поїздів продовжується, а енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки влучань.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Повітряні сили ЗСУ ліквідували одну балістичну ракету та 149 дронів різного типу у ніч проти 5 травня.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я 8 та 9 травня, щоб провести парад на честь так званого "Дня перемоги". Володимир Зеленський у відповідь поставив умову, що якщо Росія порушить режим тиші 5 та 6 травня, ЗСУ завдадуть удару у відповідь.