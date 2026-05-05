Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский отреагировал на ночные атаки России и просьбы перемирия

Зеленский отреагировал на ночные атаки России и просьбы перемирия

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 09:55
Зеленский отреагировал на ночные атаки России и просьбы перемирия
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский сообщил о последствиях ночной ракетно-дроновой атаки и коварного убийства двух работников ГСЧС на Полтавщине. Российские войска совершили серию ударов по энергетическим объектам в пяти регионах. Несмотря на призывы Кремля к перемирию на период пропагандистских праздников, оккупанты повредили линии электропередач в Павлограде и объекты критической инфраструктуры, что привело к обесточиванию тысяч домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Президента Украины.

Зеленский отреагировал на российские атаки несмотря на просьбу перемирия

Владимир Зеленский отметил, что на Полтавщине российская армия атаковала объект газодобычи повторно, когда туда уже прибыли экстренные службы. Этот удар стал смертельным для двух сотрудников ГСЧС.

Погиб заместитель начальника оперативно-координационного центра Виктор Кузьменко, который за время службы спас десятки людей, и пожарный Дмитрий Скриль с 20-летним стажем. Кроме них, в регионе жертвами стали еще двое гражданских, а общее количество раненых возросло до 31 человека, среди которых 23 спасателя. Атака оставила без газоснабжения почти 3,5 тысячи абонентов в Полтавском районе и повредила железнодорожную инфраструктуру.

null
Спасатели тушат огонь на Полтавщине после обстрела. Фото: ГСЧС Полтавщины

Владимир Зеленский, комментируя трагедию, подчеркнул цинизм российских войск.

Читайте также:

"Абсолютный цинизм — просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дронные удары во все дни перед тем. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и наши ответы. Мир нужен, и для этого нужны реальные шаги. Украина будет действовать зеркально", — высказался глава государства.

Кроме Полтавщины, разрушениям подверглись Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Киевская области. На Харьковщине из-за ночного обстрела погиб один человек и четверо получили ранения. В частности, вражеский БпЛА уничтожил вагон Укрзализныци, однако проводница и локомотивная бригада успели перейти в укрытие.

null
Горит грузовик. Фото: ГСЧС

На Днепропетровщине удары пришлись на критическую инфраструктуру: в Павлограде повреждение высоковольтных линий привело к обесточиванию тысяч домов, а в области травмированы три человека. В Киевской области в результате атаки также есть трое раненых.

Обстріли України фото наслідків
Последствия ударов РФ по Днепропетровской области 5 мая. Фото: ГСЧС

Железнодорожная сеть пострадала сразу в трех регионах. Кроме уничтоженного вагона на Харьковщине, беспилотник попал между путями на Полтавщине, повредив вагон и тепловоз.

На Днепропетровщине атака дрона вывела из строя электровоз, однако благодаря работе мониторингового центра Укрзализныци работники были заблаговременно предупреждены и не пострадали. Сейчас движение поездов продолжается, а энергетики и спасатели ликвидируют последствия попаданий.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Воздушные силы ВСУ ликвидировали одну баллистическую ракету и 149 дронов различного типа в ночь на 5 мая. Стало известно, сколько воздушных целей запустила Россия по Украине.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая, чтобы провести парад в честь так называемого "Дня победы". Владимир Зеленский в ответ поставил условие, что если Россия нарушит режим тишины 5 и 6 мая, ВСУ нанесут ответный удар.

Владимир Зеленский обстрелы перемирие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации