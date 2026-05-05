Зеленский отреагировал на ночные атаки России и просьбы перемирия

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский сообщил о последствиях ночной ракетно-дроновой атаки и коварного убийства двух работников ГСЧС на Полтавщине. Российские войска совершили серию ударов по энергетическим объектам в пяти регионах. Несмотря на призывы Кремля к перемирию на период пропагандистских праздников, оккупанты повредили линии электропередач в Павлограде и объекты критической инфраструктуры, что привело к обесточиванию тысяч домов.

Зеленский отреагировал на российские атаки несмотря на просьбу перемирия

Владимир Зеленский отметил, что на Полтавщине российская армия атаковала объект газодобычи повторно, когда туда уже прибыли экстренные службы. Этот удар стал смертельным для двух сотрудников ГСЧС.

Погиб заместитель начальника оперативно-координационного центра Виктор Кузьменко, который за время службы спас десятки людей, и пожарный Дмитрий Скриль с 20-летним стажем. Кроме них, в регионе жертвами стали еще двое гражданских, а общее количество раненых возросло до 31 человека, среди которых 23 спасателя. Атака оставила без газоснабжения почти 3,5 тысячи абонентов в Полтавском районе и повредила железнодорожную инфраструктуру.

Спасатели тушат огонь на Полтавщине после обстрела. Фото: ГСЧС Полтавщины

Владимир Зеленский, комментируя трагедию, подчеркнул цинизм российских войск.

"Абсолютный цинизм — просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дронные удары во все дни перед тем. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и наши ответы. Мир нужен, и для этого нужны реальные шаги. Украина будет действовать зеркально", — высказался глава государства.

Кроме Полтавщины, разрушениям подверглись Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Киевская области. На Харьковщине из-за ночного обстрела погиб один человек и четверо получили ранения. В частности, вражеский БпЛА уничтожил вагон Укрзализныци, однако проводница и локомотивная бригада успели перейти в укрытие.

Горит грузовик. Фото: ГСЧС

На Днепропетровщине удары пришлись на критическую инфраструктуру: в Павлограде повреждение высоковольтных линий привело к обесточиванию тысяч домов, а в области травмированы три человека. В Киевской области в результате атаки также есть трое раненых.

Последствия ударов РФ по Днепропетровской области 5 мая. Фото: ГСЧС

Железнодорожная сеть пострадала сразу в трех регионах. Кроме уничтоженного вагона на Харьковщине, беспилотник попал между путями на Полтавщине, повредив вагон и тепловоз.

На Днепропетровщине атака дрона вывела из строя электровоз, однако благодаря работе мониторингового центра Укрзализныци работники были заблаговременно предупреждены и не пострадали. Сейчас движение поездов продолжается, а энергетики и спасатели ликвидируют последствия попаданий.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая, чтобы провести парад в честь так называемого "Дня победы". Владимир Зеленский в ответ поставил условие, что если Россия нарушит режим тишины 5 и 6 мая, ВСУ нанесут ответный удар.