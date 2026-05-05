Следим за каждым движением врага: Буданов о перемирии

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал перемирие, которое накануне объявил Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина следит за каждым шагом России. По его словам, украинская сторона готова к любому развитию событий.

Кирилл Буданов заявил, что введенное Украиной перемирие является свидетельством реального стремления к миру и сохранению человеческих жизней.

По его словам, инициатива не связана с политическими или символическими датами, а имеет практическую цель — снижение интенсивности боевых действий и создание условий для безопасности. Он подчеркнул, что в случае взаимного соблюдения режима тишины Украина готова продолжить перемирие.

В то же время Буданов подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий России, за которыми украинская сторона внимательно следит.

"Перемирие, которое ввела Украина, свидетельствует о настоящем желании мира с нашей стороны. Не в привязке к каким-то датам ради насаждения идеологических догм, а ради сохранения человеческой жизни и восстановления безопасности.

Если прекращение огня, которое объявил президент, будет взаимным, мы продолжим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира. Президент Украины этим шагом доказал всему миру свою приверженность миру.

Следующий шаг — за РФ. Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий", — заявил Кирилл Буданов.

Новини.LIVE информировали, что вечером 4 мая Президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины — с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. По его словам, Украина будет действовать зеркально в ответ на действия России во время этого периода.

Новини.LIVE также писали, что ранее Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-9 мая. В Министерство обороны РФ заявили, что ожидают "зеркальных действий" от Украины и хотят обеспечить проведение праздничных мероприятий. В то же время в Москве пригрозили ударами по Киеву в случае, если Украина, по их словам, осуществит "провокации".