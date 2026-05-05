Главная Новости дня Следим за каждым движением врага: Буданов о перемирии

Дата публикации 5 мая 2026 16:42
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал перемирие, которое накануне объявил Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина следит за каждым шагом России. По его словам, украинская сторона готова к любому развитию событий.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова во вторник, 5 мая.

Буданов прокомментировал перемирие, введенное Украиной

Кирилл Буданов заявил, что введенное Украиной перемирие является свидетельством реального стремления к миру и сохранению человеческих жизней.

По его словам, инициатива не связана с политическими или символическими датами, а имеет практическую цель — снижение интенсивности боевых действий и создание условий для безопасности. Он подчеркнул, что в случае взаимного соблюдения режима тишины Украина готова продолжить перемирие.

В то же время Буданов подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий России, за которыми украинская сторона внимательно следит.

"Перемирие, которое ввела Украина, свидетельствует о настоящем желании мира с нашей стороны. Не в привязке к каким-то датам ради насаждения идеологических догм, а ради сохранения человеческой жизни и восстановления безопасности.

Если прекращение огня, которое объявил президент, будет взаимным, мы продолжим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира. Президент Украины этим шагом доказал всему миру свою приверженность миру.

Следующий шаг — за РФ. Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий", — заявил Кирилл Буданов.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE информировали, что вечером 4 мая Президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины — с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. По его словам, Украина будет действовать зеркально в ответ на действия России во время этого периода.

Новини.LIVE также писали, что ранее Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-9 мая. В Министерство обороны РФ заявили, что ожидают "зеркальных действий" от Украины и хотят обеспечить проведение праздничных мероприятий. В то же время в Москве пригрозили ударами по Киеву в случае, если Украина, по их словам, осуществит "провокации".

перемирие Кирилл Буданов режим тишины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
