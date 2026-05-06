Сибига: Россия нарушила режим тишины ударами по Харькову

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Москва сознательно проигнорировала поддержанные международным сообществом призывы к миру, ответив на перемирие ночным террором. По словам министра Андрея Сибиги, российские войска выпустили 108 дронов и 3 ракеты, что доказывает фейковость заявлений РФ о готовности к дипломатии накануне 9 мая.

Об этом Андрей Сибига высказался в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Россия сорвала перемирие и атаковала дронами Украину

В полночь с 5 на 6 мая начал действовать режим прекращения огня, который инициировала Украина, однако российские войска сразу его нарушили. В течение всей ночи армия РФ вела непрерывный обстрел украинских территорий.

Для атаки агрессор использовал 108 ударных беспилотников и три ракеты, а уже ближе к утру под вражескими ударами оказались Харьков и Запорожье.

Министр Андрей Сибига отметил, что такие действия демонстрируют полное игнорирование Россией справедливого и вполне реалистичного призыва к остановке боевых действий, который ранее нашел поддержку среди международных организаций и других государств.

Андрей Сибига о российских обстрелах. Фото: скриншот

Чиновник подчеркнул, что ночной террор окончательно показывает истинное лицо российского руководства, которое на самом деле отвергает любой мир. Разговоры о якобы готовности Москвы к прекращению огня 9 мая министр назвал фейковыми, подчеркнув, что с реальной дипломатией они не имеют ничего общего.

"Это показывает, что Россия отвергает мир, а ее фальшивые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни. Такое отношение требует сильного и усиленного давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, ответственность за преступления России и усиленную поддержку Украины во всех сферах", — высказался Андрей Сибига.

Новини.LIVE, Россия нанесла удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и энергообъектам вчера, 5 мая. Известно, что более 30 человек получили ранения, пять человек погибли. На атаку отреагировал Владимир Зеленский.

По данным Воздушных сил ВСУ, ПВО сбило в ночь на 6 мая 89 дронов различных типов. Однако, есть попадания ракет и дронов в нескольких локациях.

Также интенсивным атакам подверглась Днепропетровская область. В ночь на 6 мая область оказалась под 30 обстрелами со стороны России.