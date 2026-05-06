Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига: Россия нарушила режим тишины ударами по Харькову

Сибига: Россия нарушила режим тишины ударами по Харькову

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 10:02
Сибига: Россия нарушила режим тишины ударами по Харькову
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Москва сознательно проигнорировала поддержанные международным сообществом призывы к миру, ответив на перемирие ночным террором. По словам министра Андрея Сибиги, российские войска выпустили 108 дронов и 3 ракеты, что доказывает фейковость заявлений РФ о готовности к дипломатии накануне 9 мая.

Об этом Андрей Сибига высказался в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Россия сорвала перемирие и атаковала дронами Украину

В полночь с 5 на 6 мая начал действовать режим прекращения огня, который инициировала Украина, однако российские войска сразу его нарушили. В течение всей ночи армия РФ вела непрерывный обстрел украинских территорий.

Для атаки агрессор использовал 108 ударных беспилотников и три ракеты, а уже ближе к утру под вражескими ударами оказались Харьков и Запорожье.

Министр Андрей Сибига отметил, что такие действия демонстрируют полное игнорирование Россией справедливого и вполне реалистичного призыва к остановке боевых действий, который ранее нашел поддержку среди международных организаций и других государств.

Читайте также:
null
Андрей Сибига о российских обстрелах. Фото: скриншот

Чиновник подчеркнул, что ночной террор окончательно показывает истинное лицо российского руководства, которое на самом деле отвергает любой мир. Разговоры о якобы готовности Москвы к прекращению огня 9 мая министр назвал фейковыми, подчеркнув, что с реальной дипломатией они не имеют ничего общего.

"Это показывает, что Россия отвергает мир, а ее фальшивые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни. Такое отношение требует сильного и усиленного давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, ответственность за преступления России и усиленную поддержку Украины во всех сферах", — высказался Андрей Сибига.

Новини.LIVE, Россия нанесла удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и энергообъектам вчера, 5 мая. Известно, что более 30 человек получили ранения, пять человек погибли. На атаку отреагировал Владимир Зеленский.

По данным Воздушных сил ВСУ, ПВО сбило в ночь на 6 мая 89 дронов различных типов. Однако, есть попадания ракет и дронов в нескольких локациях.

Также интенсивным атакам подверглась Днепропетровская область. В ночь на 6 мая область оказалась под 30 обстрелами со стороны России.

МИД обстрелы перемирие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации