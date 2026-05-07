ШІ прогнозує можливу "заморозку" війни в Україні в листопаді 2026 року

Український військовий.

Штучний інтелект прогнозує, що "заморозка" бойових дій в Україні може статися вже в цьому році. Середня оцінка вказує листопад 2026 року.

Про це в ефірі "День.LIVE" заявив СЕО та співзасновник Neurotrack і лабораторії штучного інтелекту EON+ Віталій Міняйло.

Що прогнозує ШІ щодо завершення війни в Україні

Віталій Міняйло розповів, що його команда провела експеримент із використанням штучного інтелекту для аналізу перебігу бойових дій в Україні. Зокрема, команда створила Telegram-бот, який працює на основі Deep Research від Gemini та аналізує великі масиви відкритих даних: аналітику, економічні показники, ресурси сторін, виробничі можливості та публічні заяви.

За результатами моделі, система оцінює можливу "заморозку" активної фази бойових дій у діапазоні з тримісячним люфтом, при цьому середня оцінка припадає на листопад цього року.

"Що робить штучний інтелект? На відміну від будь-якої людини, аналітика навіть чесного, він може втримати величезний масив інформації, який є з приводу війни, надати вагу кожному з цих аспектів, кількість ресурсів, використання, зношення, резерви на потім, прогнозування того, що зможе виробляти кожна з сторін, фільтрувати політичні заяви, які є маніпулятивними, як ми знаємо. Перша жертва війни, це правда, ми знаємо. І виходячи з усього-всього масиву інформації, з інститутів, досліджень і так далі, видає найбільш імовірний прогноз того, коли завершиться активна фаза війни, тобто буде заморозка", — сказав експерт.

Водночас Віталій Міняйло підкреслив, що це не офіційний прогноз, а аналітичний експеримент, який базується на відкритих даних і може змінюватися залежно від нових факторів.

