ИИ прогнозирует возможную "заморозку" войны в Украине в ноябре 2026 года

Украинский военный. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Искусственный интеллект прогнозирует, что "заморозка" боевых действий в Украине может произойти уже в этом году. Средняя оценка указывает ноябрь 2026 года.

Об этом в эфире "День.LIVE" заявил СЕО и соучредитель Neurotrack и лаборатории искусственного интеллекта EON+ Виталий Миняйло.

Что прогнозирует ИИ относительно завершения войны в Украине

Виталий Миняйло рассказал, что его команда провела эксперимент с использованием искусственного интеллекта для анализа хода боевых действий в Украине. В частности, команда создала Telegram-бот, который работает на основе Deep Research от Gemini и анализирует большие массивы открытых данных: аналитику, экономические показатели, ресурсы сторон, производственные возможности и публичные заявления.

По результатам модели, система оценивает возможную "заморозку" активной фазы боевых действий в диапазоне с трехмесячным люфтом, при этом средняя оценка приходится на ноябрь этого года.

"Что делает искусственный интеллект? В отличие от любого человека, аналитика даже честного, он может удержать огромный массив информации, который есть по поводу войны, придать вес каждому из этих аспектов, количество ресурсов, использование, износ, резервы на потом, прогнозирование того, что сможет производить каждая из сторон, фильтровать политические заявления, которые являются манипулятивными, как мы знаем. Первая жертва войны, это правда, мы знаем. И исходя из всего-всего массива информации, из институтов, исследований и так далее, выдает наиболее вероятный прогноз того, когда завершится активная фаза войны, то есть будет заморозка", — сказал эксперт.

В то же время Виталий Миняйло подчеркнул, что это не официальный прогноз, а аналитический эксперимент, который базируется на открытых данных и может меняться в зависимости от новых факторов.

