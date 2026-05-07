Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия объявила "перемирие" с 8 по 10 мая: Минобороны РФ

Россия объявила "перемирие" с 8 по 10 мая: Минобороны РФ

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 18:56
Россия объявила "перемирие" с 8 по 10 мая: Минобороны РФ
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российская сторона объявила "перемирие" с 8 по 10 мая. В 00:00 должен начаться режим тишины на земле, в воздухе, а также на линии соприкосновения.

Об этом заявили в Минобороны РФ, передает Новини.LIVE.

Россия объявили перемирие

Минобороны страны-агрессора заявило, что РФ объявляет перемирие с 8 по 10 мая. Как раз в эти дни в Москве празднуют День победы, а на Красной площади ожидается военный парад.

Там заявили, что в указанное время режим тишины будет действовать как на фронте, так и в воздушном пространстве всех городов и сел Украины.

В российском ведомстве также сказали, что в случае попыток сорвать празднование в Москве, Вооруженные силы РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.

Читайте также:

"Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", — заявили в Минобороны РФ.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский объявлял режим тишины в ночь с 5 на 6 мая. Однако Россия продолжила массированные атаки на Украину, несмотря на призывы президента. Тогда за сутки погибли по меньшей мере 27 человек, а еще более сотни получили ранения.

По словам главы государства, Украина зафиксировала более 1820 нарушений прекращения огня. Киев готов действовать зеркально в ответ на действия агрессора.

Также Зеленский анонсировал ответ на нарушенное перемирие со стороны РФ. Вследствие вражеский атак значительные повреждения получили гражданские объекты в Харьковской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях.

перемирие Россия прекращение огня
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации