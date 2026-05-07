Россия объявила "перемирие" с 8 по 10 мая: Минобороны РФ

Российская сторона объявила "перемирие" с 8 по 10 мая. В 00:00 должен начаться режим тишины на земле, в воздухе, а также на линии соприкосновения.

Об этом заявили в Минобороны РФ.



Минобороны страны-агрессора заявило, что РФ объявляет перемирие с 8 по 10 мая. Как раз в эти дни в Москве празднуют День победы, а на Красной площади ожидается военный парад.

Там заявили, что в указанное время режим тишины будет действовать как на фронте, так и в воздушном пространстве всех городов и сел Украины.

В российском ведомстве также сказали, что в случае попыток сорвать празднование в Москве, Вооруженные силы РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.

"Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", — заявили в Минобороны РФ.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский объявлял режим тишины в ночь с 5 на 6 мая. Однако Россия продолжила массированные атаки на Украину, несмотря на призывы президента. Тогда за сутки погибли по меньшей мере 27 человек, а еще более сотни получили ранения.

По словам главы государства, Украина зафиксировала более 1820 нарушений прекращения огня. Киев готов действовать зеркально в ответ на действия агрессора.

Также Зеленский анонсировал ответ на нарушенное перемирие со стороны РФ. Вследствие вражеский атак значительные повреждения получили гражданские объекты в Харьковской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях.