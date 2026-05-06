Зеленский: Российская сторона сорвала режим прекращения огня

Российская армия продолжает интенсивные обстрелы украинских городов и позиций на фронте, несмотря на заявления о возможном прекращении огня. Украина фиксирует более 1820 нарушений и заявляет о готовности действовать зеркально в ответ на действия агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 мая, передает Новини.LIVE.

Зеленский отреагировал на нарушение перемирия со стороны РФ

Президент подчеркнул, что после ударов по Днепру, Запорожью, Краматорску и другим населенным пунктам российские войска не прекратили боевые действия.

"Российская армия продолжила активные боевые действия и террористические обстрелы и в эти сутки. Выбор России — очевидный отказ от тишины и от сохранения жизней", — заявил он.

По словам главы государства, на фронте продолжаются интенсивные штурмовые действия. Только с начала суток враг совершил почти 30 атак, а также нанес более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб.

"В течение этой ночи российская армия наносила и удары дронами различных типов. Наши Силы обороны обезвредили почти девяносто ударных дронов. Всего по состоянию на 10 часов утра зафиксировано 1820 нарушений режима тишины", — сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил украинских военных за защиту позиций и подчеркнул, что Украина действует в ответ на действия противника.

"Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально. Для всех очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства — это не время для "празднований"", — отметил он.

Глава государства также призвал Россию к завершению войны и переходу к реальным переговорам.

"Россия должна закончить свою войну, которая продолжается сейчас. Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство может выйти из бункера и выбрать мир. Наши дипломатические предложения есть у российской стороны, и единственное, что нужно, — это готовность России двигаться к реальному миру. По состоянию на этот день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 мая, несмотря на объявленный режим тишины, российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив 108 беспилотников и ракеты. Запуски дронов происходили сразу с пяти направлений.

Как заявил глава МИД Андрей Сибига, Москва фактически проигнорировала призывы к миру, поддержанные международным сообществом. По его словам, обстрелы свидетельствуют о том, что заявления России о готовности к дипломатии накануне 9 мая не соответствуют действительности.