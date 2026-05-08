Зеленський підтвердив перемирʼя та масштабний обмін полоненими
Дата публікації: 8 травня 2026 21:27
Український лідер Володимир Зеленський підтвердив перемирʼя з Росією з 9 по 11 травня. Він також повідомив про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. За словами глави держави, Красна площа у Москві для українців менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому.
Про це український лідер повідомив у пʼятницю, 8 травня.
