Зеленський: Україна не рекомендує іншим державам бути в РФ на параді

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам інших держав бути на параді в Москві 9 травня. Крім того, він висловився про "пропозицію тиші" від країни-терористки після того, як противник порушив перемирʼя, яке встановив Київ.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у четвер, 7 травня, передає Новини.LIVE.

Оголошення "перемирʼя" Росії для проведення параду

Зеленський зазначив, що Україна пропонувала Росії припинити вогонь із 6 травня. За його словами, країна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь — лише нові російські удари та погрози з боку Москви.

Глава держави каже, що росіяни хочуть від України дозволу провести парад, аби вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім знову продовжувати війну та удари.

"Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо", — наголосив Зеленський.

Удари України по Росії

Глава держави подякував українським воїнам за влучність. За його словами, є результати далекобійних санкцій. Зокрема, стосовно регіону Каспійського моря — проти ракетного корабля, який запускає "Калібри".

"Також є влучання в Пермському регіоні щодо об’єкта нафтової галузі — це понад півтори тисячі кілометрів від нашого державного кордону. Були й інші влучання. За даними нашої розвідки, результати наших відповідей по Брянському напрямку, по Туапсе, по деяких особливих нафтових об’єктах Росії – результати задовільні для нас", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Україна оголошувала перемирʼя у ніч проти 6 травня, але Росія проігнорувала та продовжила удари.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемирʼя" 8 та 9 травня. Крім того, він пригрозив Україні ударами у разі "провокацій". Сьогодні у Міноборони країни-терористки знову повторили про "перемирʼя". Раніше Володимир Зеленський заявляв, що такими діями Кремль намагається захистити проведення параду в Москві. При цьому жодних офіційних пропозицій Україні з боку РФ не надходило.

Український лідер заявив, що країна буде відповідати на російські удари після зриву перемирʼя. А в ЄС зазначили, що не будуть вивозити своїх дипломатів з Києва попри погрози Москви.