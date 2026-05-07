ЄС не евакуюватиме дипломатів із Києва попри погрози Росії

Ануар Ель Ануні. Фото: кадр з відео

Європейський Союз не буде евакуювати дипломатів із Києва попри погрози Росії. Напередодні Москва закликала іноземні посольства вивезти своїх співробітників та громадян зі столиці України через "неминучість ударів у відповідь", якщо країна перерве парад до Дня перемоги 9 травня.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ануар Ель Ануні під час брифінгу у четвер, 7 травня, передає Новини.LIVE.

Дипломати ЄС залишаться в Києві

"Публічні погрози Росії атакувати Київ є частиною її безрозсудної ескалаційної тактики. Росія знову обурливо намагається звинуватити Україну у власній війні, агресії проти України", — наголосив Ель Ануні.

За його словами, ЄС не змінить своєї позиції або присутності в Києві.

Речник Єврокомісії каже, що атаки Росії стали щоденною реальністю в Києві та інших українських містах. Крім того, Москва вже завдала шкоди декільком посольствам, включно з місією ЄС.

"З огляду на це, попри давні спроби України закликати до припинення вогню та миру, включаючи нещодавню пропозицію президента Зеленського, Росія ніколи не виявляла жодних серйозних намірів зупинити війну, а натомість продовжує ескалацію та вбивства", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, у ніч проти 6 травня Київ оголошував режим тиші, але Росія продовжила завдавати ударів по містах та позиціях на фронті.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін оголосив перемирʼя 8 та 9 травня. Він пригрозив Україні ударами по Києву у випадку "провокацій". Раніше Зеленський зазначив, що таким чином Кремль прагне убезпечити свій щорічний парад у Москві від можливих ударів. Водночас Україна не отримувала пропозицій від РФ.

Крім того, сьогодні Зеленський заявив, що Україна буде відповідати на удари Росії після зриву режиму тиші.