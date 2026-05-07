Головна Новини дня ЄС не евакуюватиме дипломатів із Києва попри погрози Росії

ЄС не евакуюватиме дипломатів із Києва попри погрози Росії

Дата публікації: 7 травня 2026 17:30
ЄС не евакуюватиме дипломатів із Києва попри погрози Росії
Ануар Ель Ануні. Фото: кадр з відео

Європейський Союз не буде евакуювати дипломатів із Києва попри погрози Росії. Напередодні Москва закликала іноземні посольства вивезти своїх співробітників та громадян зі столиці України через "неминучість ударів у відповідь", якщо країна перерве парад до Дня перемоги 9 травня. 

Про це повідомив речник Єврокомісії Ануар Ель Ануні під час брифінгу у четвер, 7 травня, передає Новини.LIVE.

Дипломати ЄС залишаться в Києві

"Публічні погрози Росії атакувати Київ є частиною її безрозсудної ескалаційної тактики. Росія знову обурливо намагається звинуватити Україну у власній війні, агресії проти України", — наголосив Ель Ануні.

За його словами, ЄС не змінить своєї позиції або присутності в Києві. 

Речник Єврокомісії каже, що атаки Росії стали щоденною реальністю в Києві та інших українських містах. Крім того, Москва вже завдала шкоди декільком посольствам, включно з місією ЄС. 

"З огляду на це, попри давні спроби України закликати до припинення вогню та миру, включаючи нещодавню пропозицію президента Зеленського, Росія ніколи не виявляла жодних серйозних намірів зупинити війну, а натомість продовжує ескалацію та вбивства", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, у ніч проти 6 травня Київ оголошував режим тиші, але Росія продовжила завдавати ударів по містах та позиціях на фронті.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін оголосив перемирʼя 8 та 9 травня. Він пригрозив Україні ударами по Києву у випадку "провокацій". Раніше Зеленський зазначив, що таким чином Кремль прагне убезпечити свій щорічний парад у Москві від можливих ударів. Водночас Україна не отримувала пропозицій від РФ.

Крім того, сьогодні Зеленський заявив, що Україна буде відповідати на удари Росії після зриву режиму тиші. 

Європейський союз Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
