Росія почала штурми замість обіцяного перемир'я: Зеленський

Президент проводить нараду. Фото: ОПУ

Російські війська провели десять штурмів, кинувши значні сили на Слов'янський напрямок та масовано атакували українські оборонні рубежі дронами й артилерією. За словами глави держави, відсутність будь-яких ознак режиму тиші свідчить про небажання Росії завершувати війну, тому Сили оборони продовжуватимуть активно захищати життя громадян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський розкритикував Росію за порушення обіцянок перемир'я

Російська армія не збирається зупиняти бойові дії. За словами президента Володимира Зеленського, минулої ночі окупанти продовжили бити по позиціях українських військових. Ворог постійно тримав у небі над прифронтовими громадами дрони-розвідники та активно застосовував безпілотники. Загалом зафіксували понад 850 ударів різними дронами, серед яких були FPV та "Ланцети".

Лише до 07:00 ранку росіяни уже встигли здійснити понад 140 обстрілів по лінії фронту.

Крім того, окупанти провели десять штурмів. Найбільше спроб прорвати нашу оборону відбулося саме на Словʼянському напрямку.

"Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було", — зазначив Володимир Зеленський.

Через такі дії ворога українська армія буде реагувати відповідно. Глава держави підкреслив, що наші військові продовжать захищати свої позиції та життя людей. За підсумками цієї доби Сили оборони даватимуть таку ж дзеркальну відповідь, як і напередодні.

"Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться", — додав президент.

Як писали раніше Новини.LIVE, про наміри атакувати Росію у разі порушення перемир'я Володимир Зеленський повідомляв й раніше. Зокрема глава держави пообіцяв дзеркальні удари та закликав до дипломатії.

Відомо, що у ніч проти 8 травня в Росії по регіонах почали лунати гучні вибухи через наліт близько 300 дронів. За даними аналітиків та із повідомлень росіян в соцмережах відомо, що дрони атакували Москву, Ярославль та Ростов.