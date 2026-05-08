Россия начала штурмы вместо обещанного перемирия: Зеленский

Президент проводит совещание.

Российские войска провели десять штурмов, бросив значительные силы на Славянское направление и массированно атаковали украинские оборонительные рубежи дронами и артиллерией. По словам главы государства, отсутствие каких-либо признаков режима тишины свидетельствует о нежелании России завершать войну, поэтому Силы обороны будут продолжать активно защищать жизни граждан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский раскритиковал Россию за нарушение обещаний перемирия

Российская армия не собирается останавливать боевые действия. По словам президента Владимира Зеленского, минувшей ночью оккупанты продолжили бить по позициям украинских военных. Враг постоянно держал в небе над прифронтовыми общинами дроны-разведчики и активно применял беспилотники. Всего зафиксировали более 850 ударов различными дронами, среди которых были FPV и "Ланцеты".

Только до 07:00 утра россияне уже успели осуществить более 140 обстрелов по линии фронта.

Кроме того, оккупанты провели десять штурмов. Больше всего попыток прорвать нашу оборону произошло именно на Славянском направлении.

"Все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было", — отметил Владимир Зеленский.

Из-за таких действий врага украинская армия будет реагировать соответственно. Глава государства подчеркнул, что наши военные продолжат защищать свои позиции и жизни людей. По итогам этих суток Силы обороны будут давать такой же зеркальный ответ, как и накануне.

"Россия должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется", — добавил президент.

Как писали ранее Новини.LIVE, о намерениях атаковать Россию в случае нарушения перемирия Владимир Зеленский сообщал и ранее. В частности глава государства пообещал зеркальные удары и призвал к дипломатии.

Известно, что в ночь на 8 мая в России по регионам начали раздаваться громкие взрывы из-за налета около 300 дронов. По данным аналитиков и из сообщений россиян в соцсетях известно, что дроны атаковали Москву, Ярославль и Ростов.