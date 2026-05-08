Трамп объявил трехдневное "перемирие" между Украиной и Россией
Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 21:07
Срочная новость
Американский лидер Дональд Трамп объявил трехдневное "перемирие" между Украиной и Россией. Он сообщил, что оно продлится 9, 10 и 11 мая. Накануне о таком "перемирии" объявлял российский диктатор Владимир Путин после того, как Москва проигнорировала режим тишины от Украины.
Об этом Дональд Трамп сообщил в TruthSocial в пятницу, 8 мая, передает Новости.LIVE.
"Перемирие" между Украиной и Россией
Новость дополняется...
Читайте также:
Реклама