МИД: Россия снова демонстрирует, что она террористическое государство

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на попытки России запугать дипломатов в Киеве. По его словам, РФ в очередной раз демонстрирует, что она является террористическим государством, которое игнорирует все международные нормы.

Об этом Андрей Сибига сообщил в четверг, 7 мая, передает Новини.LIVE.

Угрозы России дипломатам в Украине

"Благодарен ЕС, Польше и Германии, в частности моему коллеге Иоганну Вадефулю, а также всем другим партнерам, которые четко выступили против попыток России запугать иностранный дипломатический корпус в Украине", — отметил Сибига.

По его словам, такие угрозы России должны быть отвергнуты и осуждены.

Глава МИД призвал все государства четко дать понять, что шантаж Москвы не будет иметь успеха.

"Кроме того, официальные ноты России с угрозами иностранным представительствам в Украине будут использованы как ее признание в преступных намерениях — во всех соответствующих национальных и международных судебных делах", — добавил Сибига.

Что предшествовало

Недавно российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" 8 и 9 мая и пригрозил Украине ударами в случае "провокаций". А в Минобороны страны-террористки сегодня повторили запрос о "тишине". Известно, что 9 мая в Москве планируют проведение парада. Накануне украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что таким образом Россия пытается обезопасить свой запад от возможных ударов.

В ответ Путину Зеленский объявлял перемирие в ночь на 6 мая, но Россия проигнорировала и продолжала удары. Украинский лидер заявил, что страна будет отвечать на атаки противника после срыва режима тишины.

В ЕС уже отреагировали на угрозы России ударами по Киеву. Там сообщили, что не будут вывозить своих дипломатов.

А в вечернем обращении 7 мая Зеленский подчеркнул, что Украина не рекомендует представителям других государств быть на параде в Москве 9 мая.