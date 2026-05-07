МЗС: Росія вкотре демонструє, що вона терористична держава

Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на спроби Росії залякати дипломатів в Києві. За його словами, РФ вкотре демонструє, що вона є терористичною державою, яка ігнорує всі міжнародні норми.

Про це Андрій Сибіга повідомив у четвер, 7 травня, передає Новини.LIVE.

Погрози Росії дипломатам в Україні

"Вдячний ЄС, Польщі та Німеччині, зокрема моєму колезі Йоганну Вадефулю, а також усім іншим партнерам, які чітко виступили проти спроб Росії залякати іноземний дипломатичний корпус в Україні", — зазначив Сибіга.

За його словами, такі погрози Росії повинні бути відкинуті та засуджені.

Глава МЗС закликав усі держави чітко дати зрозуміти, що шантаж Москви не матиме успіху.

"Крім того, офіційні ноти Росії з погрозами іноземним представництвам в Україні будуть використані як її зізнання в злочинних намірах — у всіх відповідних національних та міжнародних судових справах", — додав Сибіга.

Допис Сибіги.

Що передувало

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемирʼя" 8 та 9 травня та пригрозив Україні ударами у випадку "провокацій". А у Міноборони країни-терористки сьогодні повторили запит про "тишу". Відомо, що 9 травня у Москві планують проведення параду. Напередодні український лідер Володимир Зеленський повідомив, що таким чином Росія намагається убезпечити свій захід від можливих ударів.

У відповідь Путіну Зеленський оголошував перемирʼя у ніч проти 6 травня, але Росія проігнорувала та продовжувала удари. Український лідер заявив, що країна буде відповідати на атаки противника після зриву режиму тиші.

В ЄС вже відреагували на погрози Росії ударами по Києву. Там повідомили, що не будуть вивозити своїх дипломатів.

А у вечірньому зверненні 7 травня Зеленський наголосив, що Україна не рекомендує представникам інших держав бути на параді в Москві 9 травня.