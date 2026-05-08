Рубіо: США не вестимуть переговори щодо України без прогресу

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що його країна не буде витрачати час на перемовини щодо завершення війни в Україні, якщо не буде прогресу. За його словами, наразі зусилля зайшли в "глухий кут".

Про це Марко Рубіо сказав під час візиту до Риму.

Перемовини щодо завершення війни в Україні

Рубіо наголосив, що США вже намагалися грати роль посередника, але поки це не призвело до плідного результату з різних причин. Наразі перемовини не відбуваються. За словами держсекретаря, США готові відігравати цю роль, якщо це буде продуктивно.

"Ми не хочемо витрачати час та енергію на зусилля, які не просуваються вперед. Але якщо ми побачимо можливість виступити посередником, який наблизить обидві сторони до мирної угоди, ми хотіли б це зробити. Зрештою наша позиція така: ця війна — трагедія. Обидві сторони платять за неї дуже високу ціну як економічну, так і, очевидно, людську", — додав Рубіо.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова, у США він зустрівся зі спецпредставниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Ключовим питанням стало повернення українських військовополонених із російського полону.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує візит представників США, який може відбутися наприкінці весни або на початку літа.