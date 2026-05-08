Рубио: США не будут вести переговоры по Украине без прогресса

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что его страна не будет тратить время на переговоры по завершению войны в Украине, если не будет прогресса. По его словам, сейчас усилия зашли в "тупик".

Об этом Марко Рубио сказал во время визита в Рим, передает Новини.LIVE.

Переговоры по завершению войны в Украине

Рубио отметил, что США уже пытались играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по разным причинам. Сейчас переговоры не происходят. По словам госсекретаря, США готовы играть эту роль, если это будет продуктивно.

"Мы не хотим тратить время и энергию на усилия, которые не продвигаются вперед. Но если мы увидим возможность выступить посредником, который приблизит обе стороны к мирному соглашению, мы хотели бы это сделать. В конце концов наша позиция такова: эта война — трагедия. Обе стороны платят за нее очень высокую цену как экономическую, так и, очевидно, человеческую", — добавил Рубио.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова, в США он встретился со спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ключевым вопросом стало возвращение украинских военнопленных из российского плена.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает визит представителей США, который может состояться в конце весны или в начале лета.