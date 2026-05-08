Зеленский: ожидаем представителей Трампа на рубеже весны и лета

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает в Киеве представителей лидера США Дональда Трампа на рубеже весны и лета.

Был сегодня доклад Рустема Умерова по итогам встреч в Соединенных Штатах. Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей Президента Америки на рубеже весны - лета. Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию.

Обсудили гуманитарные задачи, в частности продолжение обменов военнопленных. Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой.

Новость дополняется...