Зеленский: внимание США к Украине удалось вернуть

В последнее время фокус внимания США временно сместился на ситуацию вокруг Ирана и событий на Ближнем Востоке. Украина одновременно работала над тем, чтобы сохранить поддержку и политическое внимание партнеров. По словам Президента Владимира Зеленского, это удалось сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фокус США сместился на Иран, но внимание к Украине удалось вернуть.

По его словам, во время переговоров с партнерами речь шла о сохранении стабильной поддержки Украины, несмотря на глобальные вызовы.

Отдельно обсуждались новые пакеты помощи в рамках программы PURL, в частности после решения Канады выделить 200 млн долларов.

"В разговоре с американской стороной, с президентом Трампом. Мы говорили о вопросах продолжения переговоров, потому что фокус на Иране. Американцы занимаются Ближним Востоком.

И для нас очень важно возвращать внимание к Украине. Сегодня к Украине внимание возвращено, в том числе политическое.

Второе, мы обсудили с партнерами сегодня продолжение программы PURL. Замешкались с некоторыми нашими партнерами о пакетах.

Последний пакет от Марка Карни, премьера Канады. Да, 200 миллионов он акцептовал. И у нас таких будет несколько пакетов после саммита в ближайшие недели", — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул важность скорейшего поступления финансового пакета объемом 90 млрд евро. Часть этих средств планируют направить на производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы уже в начале лета.

