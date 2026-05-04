Зеленский: внимание США к Украине удалось вернуть

Зеленский: внимание США к Украине удалось вернуть

Дата публикации 4 мая 2026 21:25
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В последнее время фокус внимания США временно сместился на ситуацию вокруг Ирана и событий на Ближнем Востоке. Украина одновременно работала над тем, чтобы сохранить поддержку и политическое внимание партнеров. По словам Президента Владимира Зеленского, это удалось сделать.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в понедельник, 4 мая.

Зеленский о возвращении внимания США к войне в Украине

По его словам, во время переговоров с партнерами речь шла о сохранении стабильной поддержки Украины, несмотря на глобальные вызовы.

Отдельно обсуждались новые пакеты помощи в рамках программы PURL, в частности после решения Канады выделить 200 млн долларов.

"В разговоре с американской стороной, с президентом Трампом. Мы говорили о вопросах продолжения переговоров, потому что фокус на Иране. Американцы занимаются Ближним Востоком.

И для нас очень важно возвращать внимание к Украине. Сегодня к Украине внимание возвращено, в том числе политическое.

Второе, мы обсудили с партнерами сегодня продолжение программы PURL. Замешкались с некоторыми нашими партнерами о пакетах.

Последний пакет от Марка Карни, премьера Канады. Да, 200 миллионов он акцептовал. И у нас таких будет несколько пакетов после саммита в ближайшие недели", — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул важность скорейшего поступления финансового пакета объемом 90 млрд евро. Часть этих средств планируют направить на производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы уже в начале лета.

Новини.LIVE информировали, что недавно Владимир Зеленский предупредил, что война в Иране угрожает экономике и стабильности Европы. По его словам, конфликт приведет к росту стоимости жизни и политическим изменениям. Президент также призвал страны усилить сотрудничество перед новыми энергетическими вызовами.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявлял, что Украина помогала США на Ближнем Востоке. По его словам, Киев направлял экспертов и оборудование в страны, которые обращались за поддержкой. Он добавил, что помощь также оказывалась американским объектам.

Владимир Зеленский США Иран
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
