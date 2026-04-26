Кредит 90 млрд евро от ЕС: как Украина планирует использовать средства

Леся Забуранная.

Глава подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная заявила, что кредит от ЕС для Украины в размере 90 млрд евро будет потрачен на поддержку госбюджета и вооружение. В то же время Украина не будет возвращать эти средства, поскольку кредит привязан к репарациям РФ.

Об этом Леся Забуранная сказала в эфире "День.LIVE".

Как работает механизм привлечения и распределения 90 млрд евро на 2026-2027 годы

По словам главы подкомитета по вопросам расходов госбюджета, средства предоставляются Украине в форме кредитов. Однако они привязаны к будущим репарациям, которые должна выплатить Россия. В случае, если РФ не оплатит репарации, дополнительные финансовые обязательства на Украину не будут возлагаться.

"Что касается источников этих средств. 90 млрд — это действительно кредиты, но эти кредиты привязаны к выплате репарации, которые должна выплатить Россия после завершения войны. То есть, фактически, это средства, которые потом будут выплачены за счет России. Соответственно, никаких дополнительных финансовых обязательств в случае, если Россия не оплатит репарации, на Украину в рамках этих 90 млрд не будут накладываться", — сказала Забуранная.

Относительно распределения, она проинформировала, что:

30 млрд пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности на покрытие дефицита в гражданском секторе — социальные выплаты, пособия и другие невоенные расходы;

60 млрд направят на оборону — закупку вооружения и развитие собственного производства.

Отдельно Леся Забуранная добавила, что часть "гражданских" средств пойдет на энергетику. В частности, не только на восстановление, но и на подготовку к следующему отопительному сезону.

Как сообщало Новини.LIVE, 23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение о разблокировании кредита от ЕС на 90 млрд евро.

Также глава государства рассказал, что Украина уже ожидает получить транш финансовой помощи. Ориентировочный срок поступления средств - конец мая или начало июня.