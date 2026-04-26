Кредит 90 млрд євро від ЄС: як Україна планує використати кошти

Голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна заявила, що кредит від ЄС для України у розмірі 90 млрд євро буде витрачений на підтримку держбюджету та озброєння. Водночас Україна не буде повертати ці кошти, оскільки кредит прив'язаний до репарацій РФ.

Про це Леся Забуранна сказала в ефірі "День.LIVE".

Як працює механізм залучення та розподілу 90 млрд євро на 2026-2027 роки

За словами голови підкомітету з питань видатків держбюджету, кошти надаються Україні у формі кредитів. Однак вони прив'язані до майбутніх репарацій, які має виплатити Росія. У разі, якщо РФ не сплатить репарації, додаткові фінансові зобов'язання на Україну не покладатимуться.

"Що стосується джерел цих коштів. 90 млрд — це дійсно кредити, але ці кредити прив'язані до виплати репарації, які має виплатити Росія після завершення війни. Тобто, фактично, це кошти, які потім будуть виплачені за рахунок Росії. Відповідно, жодних додаткових фінансових зобов'язань у разі, якщо Росія не сплатить репарації, на Україну в рамках цих 90 млрд не накладатимуться", — сказала Забуранна.

Щодо розподілу, вона поінформувала, що:

Читайте також:

30 млрд підуть на підтримку державного бюджету, зокрема на покриття дефіциту в цивільному секторі — соціальні виплати, допомоги та інші невійськові витрати;

60 млрд спрямують на оборону — закупівлю озброєння та розвиток власного виробництва.

Окремо Леся Забуранна додала, що частина "цивільних" коштів піде на енергетику. Зокрема, не лише на відновлення, а й на підготовку до наступного опалювального сезону.

Як повідомляло Новини.LIVE, 23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала підтвердження про розблокування кредиту від ЄС на 90 млрд євро.

Також глава держави розповів, що Україна вже очікує отримати транш фінансової допомоги. Орієнтовний термін надходження коштів — кінець травня або початок червня.