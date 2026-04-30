Зеленский ответил, помогла ли Украина США на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина помогает США на Ближнем Востоке. Кроме того, Украина отправила некоторую помощь не только странам Ближнего Востока.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для Newsmax.

Помогла ли Украина США на Ближнем Востоке

Во время беседы ведущая попросила Зеленского прокомпостировать слова президента США Дональда Трампа, который говорил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины на Ближнем Востоке.

Президент на это ответили что Украина отправила военных экспертов и оборудование в ряд стран, которые об этом просили, причем не только на Ближнем Востоке. Зеленский добавил, что запросы по поводу поддержки приходили и от некоторых учреждений США.

"Конечно, мы партнеры, и мы решили это сделать. Включая помощь американским базам. Поэтому я думаю, что мы помогли Соединенным Штатам. Если США считают, что они нас не просили, хорошо", — сказал глава государства.

Читайте также:

Как сообщало Новини.LIVE, в этом же интервью Зеленский сказал, что внимание США сместилось с войны в Украине на войну на Ближнем Востоке. Это в свою очередь, приводит к отсутствию давления на РФ, из-за чего война затягивается.

Также мы писали, что в середине апреля Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о результатах работы на Ближнем Востоке.