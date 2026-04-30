Трамп перепутал Украину и Иран, заявив, что Киев потерпел поражение

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп во время брифинга перепутал Украину и Иран. Он заявил, что Украина потерпела поражение и потеряла флот.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп перепутав Украину и Иран

Во время общения с журналистами Трамп упомянул Украину, но продолжая свою речь, стало ясно, что он говорил все таки об Иране.

"Я думаю, что Украина во военном плане побеждена... Вы не поймете этого, читая фейковые новости... Но смотрите, ВМС... у них было 159 кораблей. Все корабли сейчас под водой", — сказал президент США.

Также глава Белого дома сообщил, что глава Кремля Владимир Путин предлагал США помочь с Ираном, но Трамп ответил, что в первую очередь хотел бы завершить войну между Украиной и РФ.

Читайте также:

Он подчеркнул, что Путин готов был заключить сделку еще давно, но по мнению лидера США, некоторые люди усложнили диктатору РФ заключить мирное соглашение. Также он высказался о перемирии:

"Я предложил Путину небольшое перемирие. Думаю, он мог бы это сделать. Он уже объявил об этом?", — спросил Трамп.

Как сообщало Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский заявил, что США сместили внимание с войны в Украине на войну на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, затягивает агрессию РФ против Украины.

Также мы писали, что по словам представителей РФ, глава Кремля Владимир Путин сообщил США, что готов объявить перемирие с Украиной. Однако речь идет о периоде на так называемый "День Победы" 9 мая.