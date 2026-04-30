Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп перепутал Украину и Иран, заявив, что Киев потерпел поражение

Трамп перепутал Украину и Иран, заявив, что Киев потерпел поражение

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 00:30
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время брифинга перепутал Украину и Иран. Он заявил, что Украина потерпела поражение и потеряла флот.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп перепутав Украину и Иран

Во время общения с журналистами Трамп упомянул Украину, но продолжая свою речь, стало ясно, что он говорил все таки об Иране.

"Я думаю, что Украина во военном плане побеждена... Вы не поймете этого, читая фейковые новости... Но смотрите, ВМС... у них было 159 кораблей. Все корабли сейчас под водой", — сказал президент США.

Также глава Белого дома сообщил, что глава Кремля Владимир Путин предлагал США помочь с Ираном, но Трамп ответил, что в первую очередь хотел бы завершить войну между Украиной и РФ.

Читайте также:

Он подчеркнул, что Путин готов был заключить сделку еще давно, но по мнению лидера США, некоторые люди усложнили диктатору РФ заключить мирное соглашение. Также он высказался о перемирии:

"Я предложил Путину небольшое перемирие. Думаю, он мог бы это сделать. Он уже объявил об этом?", — спросил Трамп.

Как сообщало Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский заявил, что США сместили внимание с войны в Украине на войну на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, затягивает агрессию РФ против Украины.

Также мы писали, что по словам представителей РФ, глава Кремля Владимир Путин сообщил США, что готов объявить перемирие с Украиной. Однако речь идет о периоде на так называемый "День Победы" 9 мая.

владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации