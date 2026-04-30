Трамп переплутав Україну та Іран, заявивши, що Київ зазнав поразки

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу переплутав Україну та Іран. Він заявив, що Україна зазнала поразки і втратила флот.

Що сказав Трамп переплутавши Україну та Іран

Під час спілкування з журналістами Трамп згадав Україну, але продовжуючи свою промову, стало зрозуміло, що він говорив все таки про Іран.

"Я думаю, що Україна у військовому плані переможена... Ви не зрозумієте цього, читаючи фейкові новини... Але дивіться, ВМС... у них було 159 кораблів. Усі кораблі зараз під водою", — сказав президент США.

Також глава Білого дому повідомив, що очільник Кремля Володимир Путін пропонував США допомогти з Іраном, але Трамп відповів, що насамперед хотів би завершити війну між Україною та РФ.

Читайте також:

Він підкреслив, що Путін готовий був укласти угоду ще давно, але на думку лідера США, деякі люди ускладнили диктатору РФ укласти мирну угоду. Також він висловився про перемир'я:

"Я запропонував Путіну невелике перемир'я. Думаю, він міг би це зробити. Він уже оголосив про це?", — запитав Трамп.

Як повідомляло Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський заявив, що США змістили увагу з війни в Україні на війну на Близькому Сході. Це, своєю чергою, затягує агресію РФ проти України.

Також ми писали, що за словами представників РФ, глава Кремля Володимир Путін повідомив США, що готовий оголосити перемир'я з Україною. Однак ідеться про період на так званий "День Перемоги" 9 травня.