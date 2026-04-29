Зеленський про завершення війни: проблема у відсутності тиску США на РФ

Зеленський про завершення війни: проблема у відсутності тиску США на РФ

Дата публікації: 29 квітня 2026 23:53
Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переорієнтація уваги США на Близький Схід знизила тиск на Росію. Це, своєю чергою, створює ризик затягування війни, тому що Москва не зможе рухатися до миру без "більш рішучих дій" з боку США".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв'ю для Newsmax.

Що сказав Зеленський

За словами Зеленського, пріоритети США змістилися з війни в Україні на війну на Близькому Сході, але це стосується тільки переговорів. Однак у цьому моменті є важливий нюанс — тиск на Москву знизився.

"Ми всі хочемо зупинити війну. Боюся, що якщо тільки ми вестимемо переговори, Росія не відчує найважливішого, що Америка може нам дати — тиску на неї (на Москву — Ред.). США могли б чинити тиск за допомогою нових санкцій, але зараз вони їх скасовують через Близький Схід, і ми це відчуваємо", — сказав президент.

Водночас він підкреслив, що військова підтримка України з боку США триває, незважаючи на ослаблення дипломатичного тиску.

"Я не кажу про їхні пакети озброєнь. Це триває, і ми вдячні на це, за те, що можемо використати європейські кошти та закупити протибалістичні ракети", — заявив Зеленський, наголосивши, що одних лише озброєнь недостатньо без постійного й економічного тиску.

Також глава держави додав, що Україна продовжує щоденно підтримувати контакт з американськими офіційними особами, зокрема, посланниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Як повідомляло Новини.LIVE, днями президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує роботу над мирною угодою для України. За його словами, він говорить як із Зеленським, так і з главою Кремля Володимиром Путіним, і ці розмови — хороші.

Також ми писали, що в РФ заявили, що Путін сказав Трампу про те, що готовий оголосити перемир'я з Україною на час так званого "Дня Перемоги 9 травня". Стверджується, що американська сторона це підтримала.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
