Главная Новости дня Зеленский о завершении войны: проблема в отсутствии давления США на РФ

Дата публикации 29 апреля 2026 23:53
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переориентация внимания США на Ближний Восток снизила давление на Россию. Это в свою очередь создает риск затягивания войны, так как Москва не сможет двигаться к миру без "более решительных действий" со стороны США".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для Newsmax.

Что сказал Зеленский

По словам Зеленского, приоритеты США сместились с войны в Украине на войну Ближнем Востоке, но это касается только переговоров. Однако в этом моменте есть важный нюанс — давление на Москву снизилось.

"Мы все хотим остановить войну. Боюсь, что если только мы будем вести переговоры, Россия не почувствует самого важного, что Америка может нам дать — давления на нее (на Москву — Ред.). США могли бы оказывать давление с помощью новых санкций, но сейчас они из отменяют из-за Ближнего Востока, и мы это чувствуем", — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что военная поддержка Украины со стороны США продолжается, несмотря на ослабление дипломатического давления.

"Я не говорю об их пакетах вооружений. Это продолжается, и мы благодарны на это, за то, что можем использовать европейские средства и закупить противобаллистические ракеты", — заявил Зеленский, подчеркнув, что одних только вооружений недостаточно без постоянного и экономического давления.

Также глава государства добавил, что Украина продолжает ежедневно поддерживать контакт с американскими официальными лицами, в частности, посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как сообщало Новини.LIVE, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает работу над мирной сделкой для Украины. По его словам, он говорит как с Зеленским, так и с главой Кремля Владимиром Путиным, и эти разговоры — хорошие.

Также мы писали, что в РФ заявили, что Путин сказал Трампу о том, что готов объявить перемирие с Украиной на время так называемого "Дня Победы 9 мая". Утверждается, что американская сторона это поддержала.

Владимир Зеленский США война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
