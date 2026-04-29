Зеленский: Москва хочет сорвать соглашения Украины по безопасности

Глава государства Владимир Зеленский заслушал отчет руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского относительно планов России. Известно, что Москва стремится помешать сотрудничеству Украины с партнерами, в частности, в рамках Drone Deals.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Президента.

Россия хочет сорвать соглашения по безопасности Украины

"Получили российские документы, которые определяют направления их противодействия нашим контактам с партнерами в рамках Drone Deals. Политическое руководство России уже определило как один из основных вызовов возможность Украины получить дополнительные инвестиции, и именно лишение Украины доступа к инвестициям и срыв наших двусторонних соглашений о сотрудничестве в области безопасности и производства оружия определено Россией как внешнеполитический приоритет. Особые усилия России в этом контексте будут направлены на противодействие нашему сотрудничеству на Ближнем Востоке и в Заливе", - отметил Зеленский.

