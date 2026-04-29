Зеленський: Москва націлилася зірвати безпекові угоди України

Глава держави Володимир Зеленський заслухав звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського стосовно планів Росії. Наразі відомо, що Москва прагне перешкодити співпраці України з партнерами, зокрема, у рамках Drone Deals.

Росія хоче зірвати безпекові угоди України

"Отримали російські документи, які визначають напрями їхньої протидії нашим контактам із партнерами в рамках Drone Deals. Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет. Особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію нашій співпраці на Близькому Сході та в Затоці", — зазначив Зеленський.

