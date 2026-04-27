Україна та Норвегія разом вироблятимуть mid-strike дрони

Військовий тримає дрон.

Україна та Норвегія домовилися про створення спільного виробництва українських безпілотників. Йдеться про випуск кількох тисяч дронів типу mid-strike на території Норвегії, які в подальшому передадуть Силам оборони України. Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок додаткових коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених 7 млрд доларів оборонної підтримки України у 2026 році.

У Міноборони розповіли, що відповідну угоду підписали у Києві Посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв. Зазначається, що угода відкриває можливості для масштабування українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, а також сприятиме посиленню оборонних спроможностей обох держав.

Крім того, у 2026 році Норвегія планує спрямувати понад 1,5 млрд доларів на закупівлю українського озброєння для Сил оборони.

Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що така співпраця дозволяє забезпечити українські бригади необхідною кількістю дронів і водночас відкриває для партнерів доступ до перевірених у бойових умовах технологій.

"Дякую Норвегії за системну підтримку та фокус саме на тих спроможностях, які критично потрібні Україні. Проєкти зі спільного виробництва та базового гарантованого забезпечення бригад дронами безпосередньо посилюють наші сили на полі бою. Норвегія отримує можливість виробляти технології, які довели свою ефективність, а Україна — дрони, необхідні для перехоплення ініціативи на фронті. Це справжнє win-win партнерство", –— сказав очільник Міноборони.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, надійдуть до українських військових уже до літа цього року.

Своєю чергою міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік підкреслив, що підтримка України є ключовою для безпеки його країни.

"Підтримка боротьби України — це найважливіше, що ми робимо для безпеки Норвегії. Це співпраця, яка вигідна обом країнам. Це важливий і конкретний крок до поглиблення норвезько-української співпраці, який одночасно зміцнює оборонну промисловість Норвегії та дає Україні можливість виробляти дрони в безпечних умовах на території Норвегії", — наголосив Сандвік.

Угода також передбачає розвиток ширшого промислового співробітництва, зокрема у сфері досліджень та оборонних технологій.

Як писали Новини.LIVE, раніше експерт розповідав, що союзники зацікавлені не лише в українських дронах. Вони прагнуть зрозуміти, як саме працюють українські оборонні розробки, щоб відтворити їх у себе.

Водночас єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС хоче випередити РФ у виробництві зброї. Видатки на оборону планують збільшити щонайменше у десять разів.