ЄС хоче випередити РФ у виробництві зброї: збільшують бюджет

Єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Фото: Reuters

Єврокомісія планує збільшити видатки на оборону у щонайменше десять разів. Таке рішення покликане прагненням ЄС перегнати Росію за темпами виробництва зброї.

Про це заявив єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Новини.LIVE.

Нові витрати ЄС на оборону

Кубілюс наголосив, що зараз чи не щодня виникають нові загрози та виклики. Відтак Європі, за його словами, варто ухвалювати довгострокові стратегічні рішення задля власної безпеки.

Перш за все ЄС прагне випередити Росію у виробництві зброї, адже зараз Москва попереду. Зокрема, лише за минулий рік РФ виготовила 1100 крилатих ракет, в той час, як ЄС — 30. Щодо балістики, то Євросоюз протягом минулого року не виготовив жодної ракети такого типу, водночас у РФ — 900. Річне виробництво артилерійських боєприпасів: Росія — 4 млн, Європейський Союз — 2 млн.

Кубілюс зауважив, що для стримування Росії ЄС має перевершити її у виробництві зброї. Він закликав промисловість пришвидшити темпи та наголосив, що Єврокомісія також активізується.

"Тож чудово, що комітет Європейського парламенту з питань бюджету запропонував збільшити бюджет Європейського фонду фінансів на 30 мільярдів євро", — зауважив посадовець.

За словами Кубілюса, більший оборонний бюджет потрібен, аби стимулювати держави-члени ЄС витрачати кошти "краще, разом та на європейському рівні". В іншому випадку збільшення інвестицій у національну оборону може не вирішити недоліки європейського оборонного сектору.

