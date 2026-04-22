Головна Новини дня ЄС хоче випередити РФ у виробництві зброї: збільшують бюджет

ЄС хоче випередити РФ у виробництві зброї: збільшують бюджет

Дата публікації: 22 квітня 2026 08:52
Єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Фото: Reuters

Єврокомісія планує збільшити видатки на оборону у щонайменше десять разів. Таке рішення покликане прагненням ЄС перегнати Росію за темпами виробництва зброї.

Про це заявив єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Новини.LIVE.

Нові витрати ЄС на оборону

Кубілюс наголосив, що зараз чи не щодня виникають нові загрози та виклики. Відтак Європі, за його словами, варто ухвалювати довгострокові стратегічні рішення задля власної безпеки.

Перш за все ЄС прагне випередити Росію у виробництві зброї, адже зараз Москва попереду. Зокрема, лише за минулий рік РФ виготовила 1100 крилатих ракет, в той час, як ЄС — 30. Щодо балістики, то Євросоюз протягом минулого року не виготовив жодної ракети такого типу, водночас у РФ — 900. Річне виробництво артилерійських боєприпасів: Росія — 4 млн, Європейський Союз — 2 млн.

Кубілюс зауважив, що для стримування Росії ЄС має перевершити її у виробництві зброї. Він закликав промисловість пришвидшити темпи та наголосив, що Єврокомісія також активізується.

"Тож чудово, що комітет Європейського парламенту з питань бюджету запропонував збільшити бюджет Європейського фонду фінансів на 30 мільярдів євро", — зауважив посадовець.

За словами Кубілюса, більший оборонний бюджет потрібен, аби стимулювати держави-члени ЄС витрачати кошти "краще, разом та на європейському рівні". В іншому випадку збільшення інвестицій у національну оборону може не вирішити недоліки європейського оборонного сектору.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна працює над розробкою унікальної системи ППО. Вона має бути в рази дешевшим аналогом Patriot. За словами головного конструктора і співзасновника компанії Fire Point Дениса Штілермана, перехопити першу балістичну ракету хочуть вже у 2027 році.

Також ми писали про те, що РФ попри санкції отримує критично важливі іноземні компоненти для дронів. Зокрема, нещодавно в оновлених російських "Ланцетах" знайшли деталі зі США та КНР.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
