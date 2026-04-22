ЕС хочет опередить РФ в производстве оружия: увеличивают бюджет

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Еврокомиссия планирует увеличить расходы на оборону как минимум в десять раз. Такое решение призвано стремлением ЕС перегнать Россию по темпам производства оружия.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает Новини.LIVE.

Новые расходы ЕС на оборону

Кубилюс отметил, что сейчас чуть ли не ежедневно возникают новые угрозы и вызовы. Поэтому Европе, по его словам, следует принимать долгосрочные стратегические решения для собственной безопасности.

Прежде всего ЕС стремится опередить Россию в производстве оружия, ведь сейчас Москва впереди. В частности, только за прошлый год РФ изготовила 1100 крылатых ракет, в то время, как ЕС — 30. Что касается баллистики, то Евросоюз в течение прошлого года не изготовил ни одной ракеты такого типа, в то же время в РФ — 900. Годовое производство артиллерийских боеприпасов: Россия — 4 млн, Европейский Союз — 2 млн.

Кубилюс отметил, что для сдерживания России ЕС должен превзойти ее в производстве оружия. Он призвал промышленность ускорить темпы и подчеркнул, что Еврокомиссия также активизируется.

"Поэтому замечательно, что комитет Европейского парламента по вопросам бюджета предложил увеличить бюджет Европейского фонда финансов на 30 миллиардов евро", — отметил чиновник.

По словам Кубилюса, больший оборонный бюджет нужен, чтобы стимулировать государства-члены ЕС тратить средства "лучше, вместе и на европейском уровне". В противном случае увеличение инвестиций в национальную оборону может не решить недостатки европейского оборонного сектора.

