В обновленных российских "Ланцетах" нашли детали из США и КНР

В обновленных российских "Ланцетах" нашли детали из США и КНР

Дата публикации 23 марта 2026 13:51
БАР "Ланцет". Фото: Новинарня

ГУР МО Украины вынесло в открытый доступ новый массив данных о российских барражирующих боеприпасах "Ланцет" и "Скальпель", показав не только их конструкцию, но и происхождение электроники, на которой держится это вооружение. В разведке отмечают, что Россия, несмотря на санкции, продолжает получать критически важные иностранные компоненты и на их основе совершенствует свои ударные дроны.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на информацию, которую обнародовали в ГУР на War&Sanctions.

Главное управление разведки Минобороны Украины выложило на портале War&Sanctions новую информацию о российских барражирующих боеприпасах "Ланцет" и "Скальпель". В открытом доступе появились их 3D-модели, перечень деталей и данные о предприятиях, участвующих в производстве.

В ГУР "Ланцет" называют одним из самых употребляемых ударных дронов России. Именно такой аппарат, по данным разведки, сбили над Киевом 16 марта. Это может свидетельствовать, что враг начал использовать его шире или модернизировал для новых задач.

Ланцет дрон
БпЛА "Ланцет". Фото: скриншот

"Скальпель" в разведке описывают как менее известный дрон, который из-за формы крыльев называют меньшим братом "Ланцета".

Скальпель БАР
БпЛА "Скальпель". Фото: скриншот

Оба аппарата управляются оператором в реальном времени. Но в "Ланцет", как утверждает ГУР, Россия пытается добавить элементы автономного наведения. В этом помогают компьютерные детали на базе Nvidia Jetson, которые могут использоваться в системах с искусственным интеллектом. В ГУР напоминают, что подобные технологические элементы ранее уже фиксировали и в других российских беспилотниках, в частности в V2U.

Росія обходить санкції і виготовляє зброю
Компоненты из разных стран, которые нашли в "Ланцете". Фото: скриншот

Всего в "Ланцете" и "Скальпеле" идентифицировали 62 электронных компонента. Большинство из них, по данным ГУР, не российского производства. Чаще всего находят детали из США, а также из Швейцарии и Китая.

З чого зроблені російські дрони
Компоненты, которые нашли в БАР "Скальпель". Фото: скриншот

В разведке отмечают: это означает, что даже под санкциями Россия не потеряла доступ к важным технологиям и продолжает совершенствовать свое оружие. Похожие модули ранее уже находили и в других вражеских дронах, в частности в "Геране-2" иранского производства.

Тем временем Украина усиливает совместное производство дронов со странами-партнерами. Известно, что Германия активно участвует в этом процессе.

Кроме того, Украина продолжает разрабатывать и тестировать отечественное дальнобойное оружие. Стало известно, что начались испытания украинской баллистической ракеты FP-7, которую считают прототипом американской ATACMS

оружие ГУР Россия БпЛА
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
