Головна Новини дня Розробки української зброї: союзники зацікавлені не лише в дронах

Дата публікації: 6 квітня 2026 14:03
Виробництво дронів. Фото: baykartech.com

Партнери України насамперед прагнуть зрозуміти, як саме працюють українські оборонні розробки, щоб відтворити їх у себе та налагодити власне виробництво. Водночас Київ пропонує союзникам не окремі рішення, а комплексні системи.

Про ексклюзивно для Новини.LIVE заявив голова громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж в ефірі Ранок.LIVE

У чому зацікавлені союзники у розробках української зброї

Джердж розповів, що інтерес міжнародних партнерів зосереджений не лише на окремих видах озброєння, зокрема дронах, а передусім на розумінні повної системи їх застосування.

За його словами, йдеться про поєднання різних компонентів: самих безпілотників, систем виявлення ворожих цілей та відпрацьованої тактики використання. Ключовим елементом є не індивідуальне застосування, а робота повноцінного розрахунку, що забезпечує максимальну ефективність на полі бою.

Експерт наголосив, що така система є результатом реального бойового досвіду. Вона формується не лише інженерами чи виробниками, а й військовими, які тестують технології безпосередньо на фронті.

"Це не просто окремий дрон чи деталь. Це комплекс, який доводиться до ефективності через помилки, випробування і втрати. Саме тому він має високу цінність", — підкреслив він.

Водночас Сергій Джердж зазначив, що розвиток таких технологій потребує системної державної підтримки, а не лише зусиль окремих підприємств. Також важливим залишається питання експорту українських розробок, що може посилити оборонну промисловість і міжнародну співпрацю.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна отримає нові безпілотники Linza, виготовлені в Німеччині. Німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries переходить до нарощування серійного виробництва. 

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, що Україна вже виробляє дрони з 4 країнами. Йдеться про Британію, Німеччину, Данію та Нідерланди. Водночас ще з низкою держав підписані відповідні документи щодо спільного виробництва зброї.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
