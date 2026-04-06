Разработки украинского оружия: союзники заинтересованы не только в дронах

Производство дронов. Фото: baykartech.com

Партнеры Украины прежде всего стремятся понять, как именно работают украинские оборонные разработки, чтобы воспроизвести их у себя и наладить собственное производство. В то же время Киев предлагает союзникам не отдельные решения, а комплексные системы.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE заявил председатель общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж в эфире Ранок.LIVE.

В чем заинтересованы союзники в разработках украинского оружия

Джердж рассказал, что интерес международных партнеров сосредоточен не только на отдельных видах вооружения, в частности дронах, а прежде всего на понимании полной системы их применения.

По его словам, речь идет о сочетании различных компонентов: самих беспилотников, систем обнаружения вражеских целей и отработанной тактики использования. Ключевым элементом является не индивидуальное применение, а работа полноценного расчета, что обеспечивает максимальную эффективность на поле боя.

Эксперт отметил, что такая система является результатом реального боевого опыта. Она формируется не только инженерами или производителями, но и военными, которые тестируют технологии непосредственно на фронте.

"Это не просто отдельный дрон или деталь. Это комплекс, который доводится до эффективности через ошибки, испытания и потери. Именно поэтому он имеет высокую ценность", — подчеркнул он.

В то же время Сергей Джердж отметил, что развитие таких технологий требует системной государственной поддержки, а не только усилий отдельных предприятий. Также важным остается вопрос экспорта украинских разработок, что может усилить оборонную промышленность и международное сотрудничество.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина получит новые беспилотники Linza, изготовленные в Германии. Немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries переходит к наращиванию серийного производства.

В то же время Владимир Зеленский сообщал, что Украина уже производит дроны с 4 странами. Речь идет о Британии, Германии, Дании и Нидерландах. В то же время еще с рядом государств подписаны соответствующие документы по совместному производству оружия.